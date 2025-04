Soulé punta la Juve: il futuro della Roma può rovinare il presente al suo passato

Soulé innamorato di Roma

Al punto che martedì in un'intervista, parlando del suo ambientamento nella Capitale, ha detto senza troppi giri di parole di voler mettere radici. "Il tifo qui è come in Argentina, non ho mai visto nulla di simile, vorrei comprare casa a Roma", quasi una dichiarazione d’amore quella del trequartista che domenica sera all'Olimpico avrà anche la chance di dimostrare alla Juventus di aver sbagliato nel cederlo. In questi ultimi tre giorni di allenamento dovrà però dimostrare a Ranieri di meritare la maglia da titolare al posto dell'infortunato Dybala, per un'eredità non certo facile. Soprattutto in questa fase della stagione, dove ogni pallone può esser decisivo per una volata Champions che per la Roma, mai come in questo momento, sta prendendo forma. E quello di domenica contro i bianconeri sarà il primo scontro diretto per tenere vivo il sogno di club e tifosi.