Roma-Juve, scelto l'arbitro: il rigore negato e quel rosso che grida ancora vendetta 

Alla vigilia dell'inizio del trentunesimo turno di Serie A , l' Aia ha ufficializzato le designazioni arbitrali per le dieci partite in programma. Una giornata molto importante, che vedrà lo scontro diretto in chiave Champions League tra Roma e Juventus allo Stadio Olimpico. Una partita che vedrà protagonista un arbitro che ha diretto recentemente proprio i bianconeri, non senza polemiche.

Roma-Juve, scelto Colombo: i precedenti

L'Aia ha scelto di affidare Roma-Juventus, in programma domenica 6 aprile alle 20:45, all'arbitro Andrea Colombo della sezione di Como. Gli assistenti saranno Imperiale e Berti, con Zufferli nel ruolo di quarto uomo. Al Var ci sarà poi la coppia composta da Di Bello e Mazzoleni. Per Colombo si tratta del quarto incrocio stagionale con i bianconeri. Il primo era avvenuto ad inizio stagione a Marassi contro il Genoa, con la vittoria per 3-0 della squadra allenata ancora da Motta. Poi c'era stata la sconfitta per 2-1 nella semifinale di Supercoppa italiana contro il Milan ed infine l'1-0 ottenuto dalla Juve a Cagliari del 23 febbraio. Una partita caraterizzata dal grave errore commesso nel finale, con il calcio di rigore non concesso nonostante un'evidente spinta di Luperto su Dusan Vlahovic.

Altri quattro gli incroci tra Colombo e la Juve con la sola vittoria contro lo Spezia nella stagione 22-23. Un pareggio contro la Roma e due ko gli altri risultati: l'1-0 in casa della Lazio firmato Marusic e la clamorosa debacle contro il Sassuolo per 4-2 con gli errori di Szczesny e Gatti. Nel match contro i neroverdi resta un neo della sua direzione di gara con un intervento di Berardi sulla tibia di Bremer che non venne punito col cartellino rosso anche dopo un consulto Var. La disamina: "Striscia, è brutto ma striscia", non convinse i bianconeri nella spiegazione dell'accaduto tra direttore di gara e Sala Var.

Serie A, le designazioni della 31° giornata

Di seguito le designazioni complete per il turno di Serie A.