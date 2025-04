Retroscena Ranieri-Juve: il rimpianto, il finale disastroso e la verità

Mandare via Ranieri a due giornate dalla fine non fu un colpo di classe

Insomma, non fu un esonero avvolto dal mistero e neanche troppo sorprendente, considerate le circostanze (la squadra sbandava parecchio). Certo, mandare via Ranieri a due giornate dalla fine non fu un colpo di classe e, soprattutto, la sua saggezza calcistica venne assai rimpianta nella stagione successiva con l’alternanza Ferrara-Zaccheroni. Resta il cruccio di aver visto un grande come Ranieri sulla panchina della Juventus in un momento veramente difficile per la società, con una ricostruzione complessa da mettere in atto, i fasti del passato che inevitabilmente gonfiavano le aspettative e tanti errori commessi un po’ da tutti (non solo dai «due che comandavano» per intendersi). In attesa del suo libro, da leggere senza esitare e non solo per l’esonero del 2009, Ranieri rimane un capitolo minore in quello della Juventus e non necessariamente solo per colpa sua.