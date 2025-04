Ranieri e il passato Juve: “Dirò la verità. Io e chi era al comando sappiamo”

Ranieri: "Con la Juve non fu addio traumatico"

Queste le parole di Ranieri, che dopo aver fatto il punto sulle condizioni dei giocatori, ha risposto sulla fine del proprio ciclo alla Juve, quando nel 2009 lasciò Torino per approdare la prima volta sulla panchina della Roma. Già in passato il tecnico aveva dichiarato di voler raccontare quanto accaduto non prima del proprio ritiro: "Celik è recuperato, Rensch ha recuperato ma non per venire in panchina. Vedremo domani ma non lo voglio rischiare. Hummels sta bene. Tutti i punti che abbiamo fatto è dovuto al lavoro di tutti sia in fase di possesso sia di non possesso. Con la Juve una rivalsa? Per niente, non è stata una separazione traumatica. La verità la so io e i due uomini che c'erano allora al comando, non è quella che è uscita. Se un giorno farò un libro dirò la mia verità, che poi è la verità perché so dire solo quella. E' una grande partita da tifoso, allenatore e giocatore. E' una partita bella, vibrante, tra due squadre che vogliono lottare per qualcosa di più. Non dico che entrambe hanno le stesse possibilità, come ho già detto prima non era facile e ora tutti dicono che è difficile: ci sono le stesse possibilità e probabilità. Affronteremo una partita alla volta contro grandi squadre e grandi giocatori, cercheremo di fare la nostra partita. Voglio che i nostri tifosi siano orgogliosi, devono dire 'hanno dato tutto' anche in caso di sconfitta. Voglio questo, finora ci stiamo riuscendo". Ranieri è poi intervenuto sul futuro di Dybala, costretto a mettere la parola fine sulla stagione a causa dell'infortunio rimediato nella gara contro il Cagliari.