Traguardo importante tagliato da Dusan Vlahovic ieri sera. L'attaccante serbo non è andato in gol in Juve-Lecce, ma ha contribuito alla vittoria dei bianconeri per 2-1 con l'assist in occasione del primo gol di Koopmeiners e, in generale, con una buonissima prestazione. Il numero 9 bianconero scendendo in campo è riuscito a raggiungere le 100 presenze con la maglia juventina, entrando di diritto in una speciale classifica della storia bianconera: quella dei migliori marcatori dopo 100 partite giocate con la Juve in Serie A.