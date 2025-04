Osimhen, addio Galatasaray e futuro: il vicepresidente fa chiarezza

Il futuro di Osimhen ancora non è chiaro. Il nigeriano con il Galatasaray si sta confermando a grandi livelli: 28 gol in 32 partite in Super Lig e prestazione da top. L'attaccante di proprietà del Napoli potrebbe aspirare a una big, per non perdere il palcoscenico europeo e in particolare la Champions League. Piace a diverse squadre, anche alla Juventus , anche se difficilmente De Laurentiis sarebbe felice di lasciarlo ai bianconeri dopo il precedente Higuain. Il prestito secco ai giallorossi turchi sta per scadere e la clausola rescissoria di 75 milioni di euro fa gola a molti . Intanto il giocatore ha rilasciato qualche dichiarazione, facendo pensare a un addio certo da Istanbul, ma il vicepresidente del club ha precisato la posizione della società.

Osimhen e il futuro

Nel contratto che Osimhen ha rinnovato con il Napoli, prima di essere ceduto in prestito al Galatasay, è presente una clausola da 75 milioni di euro. Un boccone molto ghiotto per tanti big club che sono alla ricerca di un centravanti. Ne è ben conscio il bomber nigeriano che ha commentato così: "Ci sono sempre voci su di me, ma io vivo il momento. Adesso mi sto godendo tutto questo. I tifosi mi hanno sostenuto in modo incredibile. Non solo me, ma anche i miei compagni e la mia famiglia. Verrà presa la decisione migliore per tutti. Ma il Galatasaray resterà per sempre nel mio cuore". Parole che possono far pensare a un addio, ma il vicepresidente del club turco la pensa diversamente.

Galtasaray-Osimhen, parla il vicepresidente

“Le sue parole non significano che se ne andrà. Ha solo detto che anche se dovesse andarsene, nel peggiore dei casi, il Galatasaray resterebbe nel suo cuore. Non ci ha detto che se ne andrà e noi vogliamo che resti qua”, ha dichiarato il vicepresidente Hatipoglu in un'intervista rilasciata al quotidiano AS, precisando che la volontà del club resta sempre quella di trattenerlo, provando a convincere i partenopei anche per la prossima stagione. Quindi il futuro lontano dalla Turchia non è scontato, ma molto dipenderà dalla volontà del calciatore. Intanto però diversi club iniziano a farsi i conti in tasca. E di certo De Laurentiis non se lo farà scappare per una cifra minore della clausola rescissoria.