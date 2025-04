Juve, si va a processo per il caso plusvalenze: nessun vizio di forma

Fino a 10 anni di processo

Immaginare quando possa iniziare è un esercizio difficile visti i tempi, biblici, del tribunale di Roma, ma quando c’è di mezzo la Juventus si assistono a improvvise accelerazioni, come ha evidenziato la stessa giustizia sportiva che per le plusvalenze ha inflitto una pesante penalizzazione (15 punti, poi ridotti in appello a 10) in classifica sul finire della stagione 2022-23. Comunque, il processo non partirebbe prima dell’autunno, tre anni dopo la chiusura delle indagini da parte della Procura di Torino, da cui è partita l’inchiesta prima che la Corte di Cassazione trasferisse gli atti a Roma per l’incompetenza territoriale di Torino. Parlare di prescrizione adesso, ancora prima che inizi il processo, appare inutile perché con la nuova legge i tempi si sono dilatati, con tanto di sospensione tra il primo grado di giudizio e l’appello, e si potrebbe arrivare anche a dieci anni. Dipende dal tipo di reato finanziario commesso e dalla data in cui si è consumato il reato, ovvero tra il 2019 e il 2021.