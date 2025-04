Retroscena Tudor: il doppio no al Parma dove ora si gioca il futuro Juve

Ricomincio da tre

Ma il numero tre ricorre in maniera insistente, alla vigilia della partita che contrapporrà il tecnico croato a quello che sarebbe potuto essere il suo… presente. Tre, infatti, sono anche le vittorie che Tudor insegue da allenatore della Juventus, dopo i successi interni ai danni di Genoa e Lecce: per rinsaldare la candidatura a un piazzamento Champions, per dare un paio di martellate ai chiodi che potrebbero rendere sempre più stabile la sua panchina, con vista anche oltre il Mondiale per Club in estate. Da Parma, ampliando il campo visivo, passa infatti anche un pezzetto del futuro professionale del gigante di Spalato. Che intende giocarsi le proprie chance di permanenza a Torino senza derogare dal suo credo calcistico, fatto di corsa, intensità e... attacco. Il contrattempo occorso ieri a Yildiz, ammesso e non concesso che ne limiti l’apporto lunedì sera, non influirà sull’atteggiamento della squadra, che verrà ancora schierata - nel segno della continuità - con almeno quattro elementi offensivi contemporaneamente in campo, a maggior ragione se Nico Gonzalez dovesse ancora agire da esterno. Segnare una rete in più degli avversari - in fondo - resta la stella polare cui guarda il tecnico croato. Che, ai tempi in cui svettava al centro della difesa dei bianconeri, al Parma aveva anche segnato due reti. Già: corsi e ricorsi.