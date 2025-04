"Jeep torna sponsor Juve, ecco quanti milioni vale": l'indiscrezione

Jeep & Visit Detroit

La Juventus è in trattative avanzate con Jeep per un nuovo accordo per una maglia più economica, un accordo che dovrebbe essere finalizzato in tompo per il Mondiale per Club FIFA in scena a giugno negli Stati Uniti. Si confermano quindi le indiscrezioni che vedrebbero la Juventus in America cin un doppio sponsor: infatti oltre a Jeep anche il logo “Visit Detroit” dell'ufficio del turismo di Detroit (sede statunitense di Stellantis, la società madre dell'ex gruppo Chrysler) dovrebbe comparire anche sulle maglie della Juventus, dando al club un potenziale ulteriore impulso alle entrate. Tuttavia, solo il marchio Jeep apparirà sulla parte anteriore delle maglie nelle competizioni europee, in linea con le regole UEFA che limitano gli sponsor della maglia anteriore. Diverso, invece, il regolamento della Serie A che l’ha consentito a diverse squadre e naturalmente la Juve non farebbe eccezione.