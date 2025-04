Vlahovic, infortunio in Parma-Juventus: cosa è successo

Vlahovic e le difficoltà in Parma-Juventus

L'attaccante della Juventus non è riuscito mai ad entrare in partita e non è riuscito a dialogare con Kolo Muani. Poca intesa tra i due giocatori e quasi nessuno scambio. Il serbo ha perso tutti i duelli con Leoni e in generale con la difesa del Parma. Ancora una volta è stato rimandato l'appuntamento tra Vlahovic e il gol, nonostante goda di grande fiducia da parte di Tudor. Il numero 9 bianconero è a secco da sette giornate e da quando è arrivato il croato in panchina non ha ancora trovato il gol. Un peso di dosso che non riesce a scrollarsi e forse lo condiziona anche psicologicamente.