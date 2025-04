Vlahovic e Koopmeiners, brutte notizie: Tudor costretto a cambiare la Juve

TORINO - Non è bastata una notte a metabolizzare la sconfitta del Tardini contro il Parma , ma il risveglio ha portato notizie anche peggiori. Dusan Vlahovic , per quanto inconcludente alla guida dell’attacco e a digiuno da quasi 500 minuti, è costretto a saltare la sfida di domenica contro il Monza : uscito nell’intervallo di Parma per un problema muscolare alla coscia anteriore destra, ieri si è sottoposto al JMedical agli esami strumentali che hanno evidenziato un sovraccarico al retto femorale . La prognosi è di 7-10 giorni: se è certa l’assenza nel prossimo turno di campionato, è a rischio anche la trasferta della domenica successiva, 4 maggio, a Bologna , dove la Juventus si gioca l’accesso alla prossima Champions contro una diretta avversaria che ha un punto di vantaggio in classifica. L’attaccante serbo spera ovviamente di smaltire l’infortunio in tempi brevi ed esserci all’appuntamento chiave della stagione, una sfida che ha il sapore di spareggio, ma lo staff medico e tecnico non vuole neppure accelerare rischiando ricadute e uno stop più duraturo.

Le scelte di Tudor: convocato Adzic

Igor Tudor, dal canto suo, deve trovare un’alternativa a Vlahovic che, sotto la sua gestione, è sempre partito titolare: una fiducia non ricambiata visto che il serbo non è riuscito a sbloccarsi e il suo ultimo gol risale ormai a più di due mesi fa. Domenica contro il Monza toccherà dunque a Randal Kolo Muani agire da centravanti, come nella ripresa di Parma. E sulla trequarti dovrebbe tornare titolare Kenan Yildiz, che mercoledì è partito dalla panchina perché reduce da un infortunio. Dall’infermeria arrivano altre brutte notizie: Teun Koopmeiners, assente a Parma per una tendinite, non è ancora recuperato e anche ieri ha svolto una seduta di lavoro differenziato, come Samuel Mbangula. A tre giorni dalla sfida, resta in forte dubbio la presenza dell’olandese nella lista dei convocati. Così, per il secondo posto da trequartista alle spalle del centravanti, crescono le quotazioni di Francisco Conceiçao: sia il portoghese sia Yildiz, entrambi subentrati a Parma, hanno vivacizzato il gioco e creato almeno qualche brivido nella retroguardia gialloblù. Se andasse in porto questa soluzione, Nico Gonzalez potrebbe tornare a fare l’esterno a centrocampo. Viste le tante assenze, domenica sarà nuovamente aggregato alla rosa bianconera Vasilije Adzic, che nell’ultimo periodo è stato prestato alla Next Gen in Serie C, e un altro giovane della seconda squadra juventina, l’attaccante Alessandro Pietrelli: Michele Brambilla dovrà rinunciare a loro per l’ultima giornata di campionato, la trasferta a Messina contro l’ultima in classifica, con la Next Gen già qualificata ai playoff.