Infortunio Vlahovic, l'esito degli esami: cos'ha e tempi di recupero

L'indomani della trasferta di Parma è tempo per la Juve di resettare e pensare già alla prossima gara con il Monza. Il ko del Tardini, firmato Pellegrino , complica e non poco i piani per la corsa Champions dei bianconeri, ora al quinto posto e in una bagarre che comprende anchee Lazio, Roma e Fiorentina, oltre ad Atalanta e Bologna. Inoltre, Tudor dovrà fare i conti anche con le condizioni di alcuni giocatori: il possibile recupero di Koopmeiners e quelle di Vlahovic , uscito all'intervallo per un problema muscolare alla coscia destra contro i gialloblù.

Vlahovic, firme e autografi al J Medical

Nella serata di mercoledì il rientro a Torino per la squadra e nella mattinata odierna, Vlahovic si è presentato al J Medical per effettuare tutti gli esami del caso per capire l'entità dell'infortunio. L'attaccante serbo è uscito alla fine del primo tempo, durante l'intervallo, per un problema muscolare e al suo posto è entrato Conceicao. Una gara difficile per Dusan contro il Parma in cui è stato continuamente sovrastato dagli avversari, prima da Vogliacco e poi dal giovanissimo Leoni, e ora c'è da capire quale sia la sua condizione in vista della gara con il Monza. All'uscita, il centravanti, si è fermato a firmare autografi e fare foto con i tifosi presenti all'esterno della struttura alla Continassa.