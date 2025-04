Trent'anni senza Andrea Fortunato: il ricordo della Juve e degli ex compagni

Andrea Fortunato, il ricordo dei compagni: da Marocchi a Carrera

Sono copiosi i contributi di ex compagni di squadra arrivati in questa giornata di ricordo e cordoglio, a trent'anni dalla tragica scomparsa di Andrea Fortunato. "Ciao Andrea, sono trent'anni che ci hai lasciato, ma i ricordi sono sempre vivi. Io ho avuto un compagno dolcissimo, con uno splendido sorriso, i tifosi hanno amato un grande terzino, con i suoi lunghi capelli, sfrecciava sulla fascia sinistra. Almeno i ricordi, quelli non ci lasceranno mai. Ciao". Scrive così Giancarlo Marocchi, al quale si aggiunge Fabrizio Ravanelli: "Il ricordo di Andrea vive sempre dentro di me, io lo ricordo con grande affetto: ci eravamo già conosciuti durante il servizio militare e poi, quando è arrivato alla Juve è stata una bella sorpresa per me, perché abbiamo ancora più fortificato la nostra amicizia. Un ragazzo come lui poteva avere il mondo in mano perché era un giocatore fantastico, aveva una forza esplosiva, incredibile, ma aveva anche qualità tecniche importanti, forse poteva essere considerato un “nuovo Cabrini”, anche per la sua folta chioma. Aveva iniziato molto forte nella Juventus, aveva conquistato anche la Nazionale, poi è arrivata questa malattia maledetta che ce l'ha portato via. Penso però che Andrea resterà sempre nel nostro cuore, aveva un carattere molto forte, una forte personalità, aveva tutto per poter riuscire a diventare uno dei terzini sinistri più forti d'Italia. Questa malattia ce l’ha portato via troppo presto e ha scosso tutti noi: la Juve, la sua Famiglia, mamma Lucia, papà Peppino, suo fratello Candido. Credo anche che Andrea, con la sua malattia, abbia aiutato a migliorare e a sviluppare la scienza per poter riuscire a salvare tante vite, come dimostra il tema del passaporto ematico, molto importante per la prevenzione: forse, dal cielo, può aiutare tanti ragazzi a salvarsi. Quindi, “Andri”, ti mando un grande bacio, ti penso sempre e ti porterò sempre nel mio cuore".