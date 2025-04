Evra, la nuova vita... sul ring: "Datemi Suarez". E c'è anche Pogba!

Dal calcio alle arti marziali miste. La parabola di Patrice Evra , personalità da sempre sorprendente, regala una novità importante: l'ex calciatore di Juventus e Manchester United ha annunciato il proprio debutto con la Professional Fighters League (organizzazione americana di arti marziali miste) in occasione dell'evento di Parigi del prossimo 23 maggio. Ancora non è chiaro chi sarà l'avversario del francese, ma quando gli è stata chiesta una preferenza, la risposta è stata altrettanto soprendente: "Gli organizzatori mi hanno chiesto chi voglio affrontare. Ho detto: Luis Suarez ".

Evra debutta in Mma: l'annuncio e l'amico Pogba primo tifoso

"Ultima ora, mi sto ufficialmente allenando per il mio primo incontro. Sarà la federazione a scegliere il mio avversario. Gli organizzatori mi hanno chiesto chi voglio affrontare. Ho detto: Luis Suarez. Pagherò di tasca mia. Potrebbe anche mordermi". Così l'ex difensore ha rotto gli indugi, sui suoi canali social, annunciando l'inizio di una nuova inedita avventura nel mondo della Mma. Ma la passione di Evra nasce da lontano: il neo-fighter si allena duramente dal 2016 e nel 2022 ci sarebbe dovuto già essere il primo incontro con Adam Saleh, star dei social media, ma il combattimento è stato poi annullato.

Nonostante questo, l'entusiasmo è alle stelle: "Mi sono esibito negli stadi più importanti del mondo e ho vinto tutti i trofei più prestigiosi - ha detto Evra - ma la PFL Europe Paris sarà per me una serata incredibilmente speciale. Mi alleno con i migliori da anni e anche loro vi diranno che sono pronto. Il 23 maggio farò spettacolo!". Ad assistere al match ci sarà l'amico ed ex compagno di squadra Paul Pogba: la sua presenza è stata ufficializzata nelle scorse ore.

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE