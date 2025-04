Schmitz, Juve sul regista del futuro! Come Yildiz e Huijsen: l’affare stuzzica

La Juve sul "nuovo Kimmich"

Ed è ciò che sotto sotto spera anche Marwin Schmitz, che rispetto a Yildiz ha due anni in meno (classe 2007) e in campo svolge altri compiti: è un centrocampista d’ordine, un regista, che in Germania, casa sua, in tanti paragonano a Joshua Kimmich, una delle colonne del Bayern Monaco e della Nazionale tedesca. Schmitz ha compiuto 18 anni a inizio gennaio di quest’anno e dopo pochi giorni ha sottoscritto il suo primo contratto da professionista fino al 2027 con la squadra nella quale è cresciuto: il St. Pauli. La Juventus si è già mossa per provare ad anticipare la concorrenza, che in Bundesliga sarebbe nutrita: Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, Stoccarda e Lipsia hanno già bussato alla porta, ma il centrocampista tedesco è tentato dall’avventura in Italia e dal progetto dei bianconeri. Anche ricordando il percorso di chi ci è già passato: sicuramente Yildiz, ma anche Huijsen, Soulé, Barrenechea. Schmitz partirebbe dalla Next Gen, tanto per cominciare, con la speranza di convincere i bianconeri a compiere nel più breve tempo possibile il salto in prima squadra, come successo ai colleghi che l’hanno preceduto, colpi di grandi prestazioni. In Premier League è invece il Brighton ad avere chiesto informazioni per il regista, club inglese sempre molto attento ai movimenti dei migliori giovani in Europa.