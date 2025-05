Bologna-Juve, chi arbitra la sfida Champions: quei precedenti con Atalanta, Napoli, Inter...

Bologna-Juve a Doveri, i precedenti

La sfida tra Bologna e Juventus, in programma domenica 4 maggio alle ore 20:45, sarà diretta dall'arbitro Daniele Doveri della sezione di Roma 1. Gli assistenti saranno Carbone e Giallatini, con Monaldi come quarto uomo. Al Var ci sarà invece la coppia composta da Marini e Mariani. Il bilancio delle gare dirette dal fischietto toscano per i bianconeri è assolutamente positivo, ma tornano alla mente dei tifosi tre clamorosi errori. Il primo è quello della finale di Supercoppa Italiana contro l'Inter del gennaio 2022 in cui il fischietto romano non assegnò un rigore netto per i bianconeri quando si era ormai allo scadere dei minuti regolamentari. Il secondo risale invece all'inizio di questa stagione contro il Napoli, quando Doveri non sanzionò un evidente retropassaggio di Olivera, facendo andare su tutte le furie Thiago Motta. L'ultimo e più recente è invece Atalanta-Juve del gennaio del 2025, quando non venne sanzionata un'evidente gomitata di Kolasinac ai danni di McKennie.