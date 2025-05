Diretta Bologna-Juventus ore 20:45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Tutto pronto allo stadio Dall'Ara di Bologna dove alle 20:45 la Juventus scenderà in campo contro la formazione felsinea nel match valido per la 35esima giornata di Serie A. Quello che andrà in scena sarà uno scontro diretto per l'accesso alla prossima Champions League visto che le due squadre distanziano di un solo punto in classifica: la Juve è attualmente quarta a quota 62 punti mentre il Bologna è una posizione sotto a 61. La squadra di Igor Tudor è reduce dalla vittoria interna contro il Monza per 2-0, preceduta dal brutto ko di Parma. In conferenza stampa, il tecnico croato ha presentato così il match: "Koop ancora fuori e anche Vlahovic è out: non è al 100%. Speravo di averlo almeno per la panchina, ma purtroppo non è al 100%. Gli altri sono a disposizione, vogliosi e motivati di fare una bella gara. Chi al posto di Yildiz? Della squadra non dico niente. Kenan è un giocatore di enormi qualità, ci mancherà di sicuro. Ma quello che giocherà al suo posto sono sicuro che farà bene". Il Bologna viene invece dal pari a reti inviolate ottenuto in casa dell'Udinese e deve guardarsi le spalle anche da Roma, Lazio e Fiorentina, immerse nella bagarre per la partecipazione alle prossime competizioni europee.