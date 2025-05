Tudor, orgoglio Juve: "A Bologna hanno sofferto tutti, noi solidi in emergenza". Sulla Champions...© .

Sulla corsa Champions non cede un millimetro: "Mancano tre partite e siamo ancora quarti a pari punti con Lazio e Roma ". E proprio in vista del prossimo scontro diretto con i biancocelesti di Baroni : "Penso che non sarà decisiva, alla fine nove punti sono tanti e non si decide nulla con una partita. Bisogna pensare gara per gara, poi la qualità verrà fuori. Ogni squadra lotta per qualcosa, l' Udinese lotta per qualcosa e poi avremo il Venezia ".

"Un punto per niente male"

In conferenza stampa, Tudor risponde ad Italiano: "Ognuno dice la sua. Non sono d'accordo che abbiano meritato loro. Credo che il pareggio sia il risultato più giusto". Nell'analisi del match spiega: "Abbiamo fatto un buon primo tempo e ci è mancato qualche passaggio per fare il 2-0. Nel secondo tempo loro hanno trovato un buon ritmo ma non ho visto questa grande differenza. Una partita di sostanza per la Juve che ci da fiducia per le ultime tre partite". Sugli errori che non hanno portato al 2-0: "Faccio i complimenti ai ragazzi perché nonostante le assenze tutti hanno dato il massimo, anche i cambi che sono subentrati. Non è mai facile venire qui a Bologna. Abbiamo preparato questa partita come una finale rinunciando a fare alcune cose con la palla che abbiamo fatto in altre gare. Avevamo voglia di vincere ma non ci siamo riusciti. Venire però qui e prendere un punto non è per niente male".