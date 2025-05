“Kolo Muani un fallimento. Juve, così viene voglia di cambiare l’intera rosa”

Marocchi punta il focus sul roster bianconero, entrando nello specifico: “ La Juve è in una situazione difficilissima perché per come è andato questo campionato, al di là della classifica con Tudor che ora cerca di tenerli concentrati per conquistare il quarto posto. Ma per come hanno giocato i giocatori ti verrebbe voglia di cambiarli tutti, cambiarli tutti non si può. A parte Thuram che è la certezza dei nuovi, tra i vecchi c’è qualcuno, Locatelli per primo, che hanno dimostrato di essere solidi, sempre presenti e positivi. Il periodo più complicato per Giuntoli sarà decidere chi confermare e chi dar via”. Caressa incalza: “E mettiamoci sempre che la Juve deve arrivare quarta: se non ci arriva le scelte della società possono essere dall’alto in basso non solamente sui giocatori e sulla rivoluzione della rosa. Perché è ovvio che il quarto posto della Juventus sia proprio l’obiettivo minimo che era stato prefissato. Se ricordate c’è stata una lettera di Elkann: nel momento in cui di fatto dà i pieni poteri a Giuntoli… la lettera è inequivocabile".

E ancora Caressa: "Un miglioramento un po’ dei conti c’è stato, le spese non sono diminuite tantissimo proprio perché magari a gennaio ha cercato di fare un salto in avanti con anche alcuni giocatori presi in prestito, oneroso per altro. Se non arrivi al quarto posto secondo me la rivoluzione sarà totale: non può che essere visto come un fallimento se non arrivi tra le prime quattro”. Luca Marchegiani si dice d'accordo: “Non può non essere considerato un fallimento considerando il fatto che una big, una squadra che ai nastri di partenza poteva essere o sullo stesso livello o più avanti della Juve, che è il Milan, ha toppato la stagione. Se il Milan non è tra le prime quattro la Juve deve esserci per forza. Poi per carità, è un anno che ne parliamo perciò sappiamo come sono andate le cose, cosa ha portato la Juventus a questo punto. Ma chiaro che a fine campionato se si devono fare delle valutazioni devono tirare dentro tutti secondo me, non solo Thiago Motta o Tudor”.