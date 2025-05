Vlahovic sprint, Koopmeiners in bilico: le condizioni in vista di Lazio-Juve

Tra squalificati, lungodegenti e nuovi ko, Tudor spera di poter recuperare Dusan Vlahovic e Teun Koopmeiners per la delicatissima trasferta contro la Lazio di Baroni, in programma sabato. Se per il primo non dovrebbero esserci grossi problemi, il rientro dell’olandese resta ancora in bilico. L’infiammazione al tendine d’Achille - che lo ha tenuto lontano dal campo nelle ultime due settimane - non è ancora svanita del tutto. Nei prossimi due giorni, il tecnico avrà un quadro più chiaro. Al momento le chance di rivederlo già a partire dalla trasferta di Roma si aggirano intorno al 50%. In caso di recupero, è comunque improbabile che Tudor scelga di rischiarlo dal primo minuto.