Juventus, Van Aarle ora è ufficiale: comunicato e dettagli

La Juventus ha ufficializzato il primo acquisto per la prossima stagione: Shane Van Aarle (qui la sua scheda), giovane difensore del 2006 in arrivo dall'FC Eindhoven. Un colpo in ottica futuro, che segue la filosofia che ha preso la società da diversi anni. L'olandese si aggregherà alla Next Gen di Brambilla e avrà la possibilità di crescere e di mettersi in mostra in Serie C per seguire magari la strada di Yildiz, Fagioli e i tanti ragazzi che sono passati per la seconda squadra.