Chiellini: “Lavoriamo per tornare a vincere il prima possibile”. Sulla reunion della BBC...

Manca l'ultimo ostacolo alla Juventus per conquistare il quarto posto e la qualificazione in Champions League. Una vittoria a Venezia permetterebbe a Tudor e la squadra di non fare calcoli e non vedere i risultati sui campi della Roma e della Lazio. Tre punti per ripartire e costruire. E i bianconeri stanno valutando bene il futuro, a partire dalle figure che potrebbero avere ruoli importanti nei prossimi anni, come Chiellini, attualmente Head of Football Institutional Relations del club. Qualche giorno fa ha incontrato la dirigenza e anche un suo vecchio compagno: Bonucci. E ora ha fatto un po' di chiarezza, mettendo in mezzo anche un altro membro della BBC, Barzagli.