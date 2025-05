Bonucci a cena con la Juve, quelle voci su Conte, Chiellini dirige: clamorosa rivoluzione?

Conte-Bonucci, il retroscena sul Napoli

Il rapporto tra Antonio Conte e Leonardo Bonucci è più che mai buono. L'ex difensore ha infatti dichiarato in più occasioni di volersi ispirarare proprio all'allenatore leccese per il suo percorso in panchina: "Ho avuto la fortuna di essere allenato da grandi allenatori, se devo dirne due sono Conte e Mancini. Conte lo riconosco più vicino a me per come è incandescente, passionale e viscerale. Mancini invece con la sua calma entrava nel momento giusto e con le parole giuste senza essere aggressivo. Tutti e due tatticamente mi hanno insegnato tanto, sono loro che prenderò come riferimento". Inoltre anche lo stesso Conte aveva provato a convincere Bonucci a seguirlo nella sua avventura al Napoli appena un anno fa, come rivelato dall'ex difensore: "In estate ci siamo parlati, io ero interessato alle sue nuove idee e lui si confronta spesso con me, mi ha chiesto anche le mie intenzioni. Uomo nello staff? C’è stata questa possibilità, ma non ero pronto, l’ho ringraziato e avevo bisogno di staccare dopo un anno difficile con 6 mesi duri in Germania e poi in Turchia, ero provato". Una coppia che potrebbe questa volta riformarsi per davvero sotto la guida di Giorgio Chiellini, destinato a passare all'area sport.