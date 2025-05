Classifica migliori calciatori all-time: due leggende Juve in top 10, in vetta né Pelé, né Maradona!

4) Cristiano Ronaldo, il Re dei bomber

Il conto alla rovescia per i 1000 gol in carriera è già iniziato e probabilmente raggiungerà questo traguardo. Ha segnato un'epoca segnando in tutti i modi, il calciatore più completo per eccellenza, poi diventato anche un brand: CR7. Con il Manchester United ha illuminato i campi della Premier, con il Real Madrid ha dominato rompendo tutti i record possibili. Cinque Palloni d'Oro, cinque Champions, un Europeo con il Portogallo e una bacheca colma di trofei conquistati in giro per il mondo e anche con la Juventus. Ancora non ha messo la parola fine alla sua lunga storia, ma sarà ricordato per anni come il bomber per eccellenza. Tiri da fuori area, rapinatore d'area, acrobazie al volo, voli di testa e reti segnate in qualsiasi modo. Un alieno.