Del Piero ora può allenare, l'annuncio social: “Potete anche chiamarmi 'Mister'…"

"Da oggi potete anche chiamarmi Mister". A scriverlo è Alessandro Del Piero, che sui propri profili social ha annunciato di avere conseguito la licenza per allenatore Uefa Pro. Un annuncio accompagnato dalla foto che lo ritrae con la tesi di fine corso intitolata “Uno per tutti, tutti per uno”, e che anticipa l'ultimo impegno stagionale della Juventus di Igor Tudor, chiamata a conquistare gli ultimi 3 punti in palio per centrare la qualificazione in Champions, e sulla cui gestione futura aleggiano enormi incognite. Non a caso, Del Piero allenatore è una notizia che ha scatenato le reazione del popolo bianconero.