Conceicao, sarà ancora Juve solo con lo sconto: ma quanto vale?

Secondo voi quanto vale Francisco Conceicao ? Questa domanda fatta tra autunno e inverno avrebbe avuto una risposta. Oggi ne ha sicuramente un'altra. Perché - ricordate? - c'è stato un momento in cui Chico sembrava valere anche di più dei trenta milioni della clausola. Oggi l'idea di spendere trenta milioni per Conceicao sembra assurda a tutti. E così il destino di Conceicao è legato alla trattativa tra Juventus e Porto .

Le mosse di Giuntoli

Chico è in prestito fino al 30 giugno (quindi in teoria potrebbe partecipare alla prima parte del Mondiale per club, quella dei gironi). E si tratta di un prestito secco. Il Porto ha una clausola di 30 milioni su di lui, pagando la quale la Juventus potrebbe prendersi il giocare. Ma questa non è l'intenzione di Giuntoli che non si spingerà oltre i 20 milioni per prendere Chico. Basteranno? Lo deciderà il Porto. Sono troppi? Questo ditelo voi.