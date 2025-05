Koopmeiners sparito, sollievo McKennie: Venezia-Juve, la probabile formazione

Tudor, buone notizie: McKennie e non solo

Ne sono arrivate un po’, pure dall’allenamento di ieri. Intanto McKennie: il texano non preoccupava al termine dei 90 minuti dello Stadium, ma un giro di accertamenti è stato fatto e le sensazioni sono state confermate. Solo una botta per il centrocampista, non è in dubbio per la trasferta del Penzo. Ottime risposte poi da chi rientrava: Cambiaso ha lavorato con i compagni, Kelly uguale. Sta meglio, Gatti, ma ha svolto lavoro differenziato al pari di Teun Koopmeiners, che vede il Mondiale per Club all’orizzonte e dunque non sarà arruolabile per la prossima. Di fatto, l’emergenza che aveva attanagliato la squadra nelle scorse settimane è stata rispedita al mittente, e cioè al destino: la Juve, salvo intoppi, per Venezia può contare su una formazione vera, soprattutto considerando i rientri di Thuram e Savona dalle rispettive squalifiche. Si può tornare al 3-4-2-1, allora. E si può iniziare a ragionare sull’undici più importante per la partita più importante.