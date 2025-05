Chi è l'arbitro di Venezia-Juve: dal rigore negato al rosso dimenticato

Si avvicina sempre di più l'ultimo turno del campionato 2024/25 di Serie A che inizierà ufficialmente venerdì 23 maggio con le sfide scudetto di Napoli ed Inter , per poi proseguire domenica con la corsa alla prossima Champions League tra Juve , Roma e Lazio . Un weekend più che mai decisivo, per cui sono arrivate le designazioni arbitrali da parte dell' AIA .

Venezia-Juve a Colombo, i precedenti

La sfida tra Venezia e Juventus, in programma domenica 25 maggio alle ore 20:45, sarà diretta dall'arbitro Andrea Colombo della sezione di Como. Gli assistenti saranno Costanzo e Passeri, con Fourneau come quarto uomo. Al Var ci sarà invece la coppia composta da Di Paolo e Guida. Per Colombo si tratta del quinto incrocio stagionale con i bianconeri. Il primo era avvenuto ad inizio stagione a Marassi contro il Genoa, con la vittoria per 3-0 della squadra allenata ancora da Motta. Poi c'erano state la sconfitta per 2-1 nella semifinale di Supercoppa italiana contro il Milan, l'1-0 ottenuto dalla Juve a Cagliari del 23 febbraio ed infine l'1-1 all'Olimpico contro la Roma del 6 aprile. L'unico errore stagionale risale a Cagliari-Juve, con il calcio di rigore non concesso nonostante un'evidente spinta di Luperto su Dusan Vlahovic.

Negli altri quattro gli incroci tra Colombo e la Juve con la sola vittoria contro lo Spezia nella stagione 22-23. Un pareggio contro la Roma e due ko gli altri risultati: l'1-0 in casa della Lazio firmato Marusic e la clamorosa debacle contro il Sassuolo per 4-2 con gli errori di Szczesny e Gatti. Nel match contro i neroverdi resta un neo della sua direzione di gara con un intervento di Berardi sulla tibia di Bremer che non venne punito col cartellino rosso anche dopo un consulto Var. La disamina: "Striscia, è brutto ma striscia", non convinse i bianconeri nella spiegazione dell'accaduto tra direttore di gara e Sala Var.

Serie A, le designazioni della 38° giornata

