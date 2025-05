Rugani-Ajax, il messaggio d’addio: “Tante lacrime, non lo meritavamo”

Per Rugani all' Ajax è arrivato il momento dei saluti. Il difensore in prestito dalla Juventus (il 30 giugno scade il contratto con gli olandesi) non ha giocato molto in stagione, ma ha contribuito alla cavalcata dei lancieri, che nel finale della Eredivisie hanno cestinato la possibilità di vincere il titolo. A festeggiare è stato il PSV con un solo punto di vantaggio sui rivali, recuperando addirittura un distacco di nove lunghezze ai rivali . Il lieto fine non c'è stato ( anche Farioli si è dimesso ), ma il calciatore italiano ha apprezzato i bei momenti vissuti con il club e ha salutato tutti con un lungo posto social.

Rugani-Ajax, il post d'addio

Questo il post pubblicato sui social da Rugani: "Purtroppo non è finita nel modo in cui tutti noi avremmo voluto, o probabilmente meritato.Tanti momenti indimenticabili, tante emozioni in questo momento e le lacrime di un capitolo finale che avevo davvero sognato si svolgesse in modo diverso. Ma sono lacrime di orgoglio, di chi ha dato tutto, ha creduto fino alla fine e avrebbe fatto di tutto per festeggiare con voi. A volte la vita non restituisce ciò che si mette, ma questo viaggio è stato comunque qualcosa di veramente speciale e non posso che essere orgoglioso di averne fatto parte. Far parte di un club come l'Ajax e di una città come Amsterdam è stato un onore incredibile. Guardare indietro un giorno e dire che ho giocato per l'Ajax è un grande motivo di orgoglio. Un grazie di cuore a tutti i miei compagni di squadra che mi hanno fatto sentire parte di un gruppo straordinario, fatto di grandi uomini prima ancora che di grandi giocatori. Sono sicuro che questa squadra ha ancora molte pagine importanti da scrivere.

Un enorme grazie a lei, mister, per questa grande opportunità: sa quanto le sarò sempre profondamente grato. Grazie a tutto lo staff: persone eccezionali il cui lavoro è stato a dir poco monumentale, riportando quello spirito, quella fame di soffrire e sognare insieme. In questi mesi ho conosciuto persone umili, che ora saluto come amici. E questo, per me, è uno dei più grandi doni della vita. Grazie a tutti coloro che mi sono stati vicini. Grazie alla mia famiglia. E grazie a voi, nostri incredibili tifosi, che ci avete sostenuto e spinto per tutta la stagione. Ho così tanti ricordi dei momenti magici che mi avete regalato: non credo che sarà mai possibile toglierli dalla mia mente o dal mio cuore. Sono certo che presto arriveranno giorni di grande trionfo, perché l'Ajax sta tornando a essere temibile e non vedo l'ora di vedere questi colori tornare a vincere. Per sempre orgoglioso e grato a te. Un pezzo del mio cuore rimarrà sempre un po' olandese e, soprattutto, 'Ajacie'”.