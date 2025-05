Del Piero, ora la parte più difficile. Quella telefonata a Zidane che farebbe sognare il mondo Juve…

Difficilmente lo chiameremo mister, come ha chiesto ieri sui social con la dovuta autoironia, perché resterà per sempre Alex (il suo nome da supereroe, perché in famiglia cade la X e resta semplicemente Ale). Del Piero si è “laureato” allenatore alla più importante università di calcio del mondo che, nonostante tutto, resta Coverciano. Come molti laureati di questo Paese, tuttavia, gli resta la parte più difficile: trovare un lavoro. Anche se Del Piero non è esattamente alla ricerca di un panchina e il tesserino da allenatore lo ha preso per aprire una porta, non necessariamente per varcarla nell’immediato. Anche se la curiosità di vedere Mister Del Piero all’opera striscia insidiosa fra tifosi della Juventus innamorati di lui e addetti ai lavori che restano sempre affascinanti dalla sfida di un fuoriclasse alla prova della panchina.