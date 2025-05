Cuadrado: "Addio Juve non umano. Come ho scoperto che ero fuori"

"L'addio? L'ho appreso dai social". Sono parole amare quelle pronunciate da Juan Cuadrado . L'ex calciatore bianconero è tornato sulla sua ultima stagione in maglia Juventus , dove alle difficoltà si sono mescolate le speranze di un rinnovo che non è mai arrivato. Ai microfoni di Fox Deportes il colombiano ha raccontato come sono andate le cose, dalla mancata comunicazione alla forte delusione finale .

Cuadrado e l'addio Juve, dall'infortunio di De Sciglio al post social

"Quando si era fatto male Mattia De Sciglio mi dissero che c'era l'opportunità di proseguire un anno di più. E io dissi: 'ovvio, questa per me è casa, mi sono sempre sentito così". Cuadrado spiega di non aver mai avuto dubbi o remore sul continuare a giocare in maglia Juventus, ma qualcosa è andato storto:

E aggiunge: "Ho sempre aspettato e la verità è che in quel momento mi sono sentito un po' triste perché mi avevano detto che mi avrebbero fatto il rinnovo e aspettavo, ovviamente, la chiamata. Mi aspettavo mi dicessero qualcosa. Ma non mi hanno mai chiamato, non c'era qualcosa di umano. Hanno solo postato una foto su Instagram scrivendo: 'Muchas gracias Panita'. Non mi ha mai chiamato per dire: 'ehi Juan, guarda, cerca una squadra, non continueremo a contare su di te. Ma soltanto un messaggio sui social".

