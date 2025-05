Juventus Mondiale: con Rugani, ma anche con Fagioli!

I rientri in casa Juve

Il suo rientro non sarà l’unico, come abbiamo anticipato alcuni giorni fa, ma nelle ultime ore se ne sta configurando uno piuttosto inatteso: quello di Nicolò Fagioli. Da Firenze, infatti, arrivano sempre maggiori perplessità circa l’opportunità di riscattare il centrocampista che era arrivato dalla Juventus con la formula del prestito oneroso con un obbligo di riscatto subordinato - ecco il punto - alla qualificazione a una Coppa europea, una qualsiasi. E il fatto che i viola non ci riescano, permetterà al club di non onorare l’obbligo anche in considerazione del fatto che il centrocampista non avrebbe convinto dal punto di vista emotivo: qualità tecniche mai in discussione, ma non adeguata capacità di mantenere concentrazione e di saper resistere alle pressioni. Opinioni. Tali, comunque, da indurre la Fiorentina a risparmiare i 16 milioni necessari all’acquisto definitivo dopo averne versati 2,5 per il prestito oneroso. Fagioli, così, sarebbe l’ultimo (e probabilmente più inatteso) rientro di una lista di cui vi avevamo dato conto nei giorni scorsi e che comprende Kostic, Miretti (però ancora alle prese con l’infortunio alla spalla) Arthur, Tiago Djalò e Facundo Gonzalez.