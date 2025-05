Kostic, Rugani, Djalò: i rinforzi Juve per gli Usa rientrano dai prestiti

A volte ritornano. Magari per restare qualche settimana e per vedere l’effetto che fa quando si gioca dallo zio d’America. Eh sì, perché l’appuntamento sempre più imminente del Mondiale per Club induce la Juventus a programmare le attività con anticipo e programmazione. Perché non è detto che i protagonisti di quell’appuntamento lo siano poi anche nella stagione successiva, a cominciare dall’allenatore e giù fino ai ragazzi della Next Gen. Del resto, che si tratti di un evento particolare lo conferma anche il fatto che sia stata allestita una speciale sessione di mercato a giugno.



Eh sì, perché il Mondiale per club si svolge proprio a cavallo della fine dei vari contratti (dai prestiti alle scadenze) che dunque andranno rivisti e regolamentati. La Juventus, per dire, deve sistemare dettagli non indifferenti come il prestito di Kolo Muani con il Psg (un prolungamento solo per gli Usa o per l’intera stagione a venire?) e di Renato Veiga con il Chelsea. E poi c’è il grande tema, appunto, di coloro che torneranno a Torino dai prestiti in giro per il mondo e per l’Italia. Ad attualizzare il tema è la notizia secondo cui il Fenerbahce non abbia alcuna intenzione di riscattare Filip Kostic che la Juventus ha girato in prestito questa estate perché non rientrava nell’ormai mitologico “progetto” triennale affidato a Thiago Motta.