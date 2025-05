Venezia, contro la Juve così: ecco come se la gioca Di Francesco, un nome spaventa Tudor

Da Ca' Venezia non trapela nessuna informazione, il centro sportivo è blindato, in attesa della gara di domani contro la Juventus. Per i bianconeri non vincere significa rischiare la Champions, per i lagunari vorrebbe dire serie B matematica. I padroni di casa, quindi, sono costretti a vincere, seppur orfani di capitan Idzes, squalificato, e di Svoboda, che si rivedrà il prossimo anno. E così davanti a Radu è rebus difesa, con Candè, Sverko, Schingtienne e Haps a giocarsi i tre posti. Parte da più indietro Marcandalli nel giocarsi le sue chance.