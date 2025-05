La spina Juve si stacca così: l'obiettivo Mondiale e il ritiro come Motta

Juve, due obiettivi per il Mondiale

Haaland e compagni sono stati parte integrante del cammino della scorsa Champions. Era terminata 2-0, e sembrava l’inizio di qualcosa di grande, o comunque di diverso dopo le prime disillusioni. Così non è stato, e pure per questo sarà tutto molto diverso. A prescindere, l’obiettivo per gli USA si fa ovviamente duplice: evitando di pensare a un fattore determinante come la composizione della rosa - Giuntoli ha confermato di essere ancora al lavoro per l’allestimento definitivo, specialmente considerata la situazione prestiti -, sarà un test importante e per molti. Praticamente decisivo.