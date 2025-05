Champions miniera d'oro: quanto incassa la Juve, la cifra aggiornata sui ricavi minimi

Una base solida per tornare a crescere

La qualificazione alla Champions League 2025/26 non rappresenta soltanto un successo tecnico, ma anche un’iniezione economica fondamentale per le casse della Juventus, guidata oggi da Igor Tudor. Con oltre 46 milioni di euro garantiti già al via - cifra che aumenterà con ogni risultato positivo sul campo in base a vittorie o pareggi ottenuti, oltre all'eventuale accesso al tabellone a eliminazione diretta - il club piemontese potrà contare su risorse preziose per rafforzare la rosa, sostenere il bilancio e rilanciare le ambizioni europee dopo stagioni altalenanti. Se i bianconeri dovessero ottenere anche un buon piazzamento nella fase iniziale o avanzare alla fase a eliminazione diretta, i ricavi complessivi potrebbero facilmente superare i 70-80 milioni di euro, come successo in questa stagione all'Inter raggiungendo la finale di Monaco di Baviera. Una sfida che la Juventus sembra pronta a raccogliere.