Claudio Chiellini: "Next obiettivo? Creare giovani da Juve per vincere"

"La mia idea personale è che dovremmo permettere di iscrivere le seconde squadre anche in Serie D. I club potrebbero così iniziare a capire come si lavora nell'Under 23, sperimentare, avere la possibilità di giocare in un campionato comunque competitivo, con delle difficoltà. Così facendo, inoltre, daremmo risalto alla Serie D. Noi lo abbiamo visto ora alla Juventus, dove abbiamo due giocatori come Cambiaso e Gatti che sono cresciuti proprio in serie D. Daremmo alla D quel risalto che sta avendo la Serie C da quando ci sono le seconde squadre. Non a caso ora viene trasmessa su Sky... Se il Milan l'anno prossimo dovesse fare la Serie D diventerebbe un club pioniere di un progetto che secondo me in futuro si potrebbe anche sviluppare e potrebbe dare effetti positivi. Con il tempo si livellerebbero le promozioni e le retrocessioni, come succede all'estero. Pensateci: il Barcellona B è stato retrocesso ora in quarta serie. E penso che tutti siamo d'accordo sul fatto che il Barcellona sia il settore giovanile migliore del mondo, no? Per distacco. Hanno giocatori del 2007 in prima squadra che magari vinceranno il Pallone d'oro e hanno la seconda squadra retrocessa dalla terza alla quarta serie… Non è un dramma".

Un passo indietro, visto che abbiamo parlato di Next Gen a Torino. È una possibilità concreta?

"In questo momento no, ma è da tanti anni che si ragiona sull'ipotesi di creare un secondo mini Stadium. Sono sicuro che appena ci sarà una opportunità la Juventus proverà a portare avanti questo progetto".

