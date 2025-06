Giuntoli, addio Juve con buonuscita. E le richieste non mancano già…

Calvo: "Non vedo l'ora di lavorare con Emery"

Nella nota c’è anche la dichiarazione di Francesco Calvo: "È per me un grande onore entrare a far parte di questo club in un momento così entusiasmante. Chiunque segua il calcio conosce la storia e la passione che circondano l’Aston Villa. Negli ultimi anni abbiamo visto come questi elementi abbiano iniziato a essere accompagnati da successi sul campo e da progressi fuori dal campo sotto la guida ambiziosa della proprietà di V Sports. Non vedo l’ora di lavorare con il Chairman, il Board, Unai Emery e tutti all’interno dell’Aston Villa per continuare a far crescere questa grande istituzione", seguito dal benvenuto del presidente Nassef Sawiris: "Siamo felici di dare il benvenuto a Francesco Calvo all’Aston Villa. Vanta un curriculum straordinario in alcuni dei più importanti club europei e porta con sé una grande esperienza. La nostra ambizione è che l’Aston Villa possa competere ai massimi livelli in tutto ciò che fa, sia dentro che fuori dal campo. Le competenze, le relazioni e l’esperienza di Francesco saranno fondamentali per trasformare questa ambizione in realtà".