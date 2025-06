Guardiola aspetta e applaude la Juve: "I più importanti in Italia, incredibili"

Si avvicina il match clou della terza giornata del Girone G del Mondiale per Club, in programma il prossimo 26 giugno , che vedrà di fronte Manchester City e Juventus . Le due squadre, già protagoniste di un acceso confronto lo scorso 11 dicembre in Champions League - vinto 2-0 dai bianconeri allo Stadium - si ritroveranno in un contesto internazionale ancora più prestigioso, in una competizione che vede coinvolte le migliori formazioni dei cinque continenti. Insieme a loro nel gruppo anche Wydad (Marocco) e Al Ain (Emirati Arabi Uniti). A dieci giorni dall'inizio del torneo, l’allenatore dei citizens, Pep Guardiola , ha rilasciato un’intervista al canale televisivo Bein Sports, nella quale ha parlato diffusamente della Juventus e delle ambizioni dei suoi Citizens.

Guardiola e il Mondiale per Club

"È un onore partecipare alla Coppa del Mondo per Club", ha detto il tecnico catalano. "Significa che siamo stati fortunati perché, nelle ultime stagioni, siamo andati molto bene in Champions League e in campionato. Come avete detto, è una novità. Non vediamo l’ora di esserci. Sarebbe bello vincerla, non posso negarlo. Ma ci sono altre 31 squadre che pensano la stessa cosa".

Sul piano della preparazione al torneo, l’allenatore del City ha predicato calma e pragmatismo: "Di solito, quando inizio una competizione come la Premier League, non voglio mai iniziare pensando 'La vinceremo, dobbiamo vincerla'. Quindi un passo alla volta, vedremo come ci arriveremo, cercheremo di giocare meglio rispetto alla stagione. Arrivare nelle migliori condizioni, con tutti a disposizione, e poi si vedrà".