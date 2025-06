Juve, non solo Conte e Gasperini: sfuma un altro grande ritorno

Sfuma un altro ritorno in casa Juventus . Dopo quelli di Antonio Conte e Gian Piero Gasperini in panchina, anche Antonio Pintus non tornerà a Torino. Lo storico preparatore atletico dell'era Lippi sembrava infatti poter lasciare il Real Madrid dopo l'addio di Carlo Ancelotti e l'arrivo in panchina di Xabi Alonso. Una possibilità però sfumata, con Pintus che ha assunto un nuovo ruolo all'interno dello staff del club spagnolo.

Pintus, niente Juve: nuovo ruolo al Real Madrid

Giornata importante in casa Real Madrid, con il primo giorno di lavoro di Xabi Alonso come allenatore dei blancos in vista dell'ormai imminente Mondiale per Club. Nello staff che ha accompagnato l'ex centrocampista spagnolo non era presente Antonio Pintus. Un'assenza dovuta ad un cambio di ruolo all'interno del club, con il preparatore che ha assunto il ruolo di "Performance manager" come evidenziato dal sito dei 15 volte campioni d'Europa. Pintus aiuterà quindi Xabi Alonso nell'individuare i punti di forza dei giocatori e i potenziali ambiti di miglioramento. Una nuova avventura che fa così sfumare le possibilità di un ritorno alla Juventus.