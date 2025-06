Adzic chiama Tudor per il Mondiale: subito gol con il Montenegro!© .

Esordio in nazionale per Vasilije Adzic e subito gol per il talento della Juventus . Il gioiello bianconero è stato chiamato dal ct Prosinecki per il match di qualificazione al Mondiale contro la Repubblica Ceca e l'amichevole contro l'Armenia . Dopo essere rimasto per tutti i novanta minuti in panchina nel match perso contro i cechi, Adzic è stato schierato dal primo minuto nel test amichevole e ha sfruttato subito l'occasione.

Messaggio per Tudor

Con il Montenegro sotto di un gol, il giovane classe 2006 si è inserito alla perfezione in area di rigore su un cross dalla destra di Vukcevic e di testa ha battuto il portiere armeno per il gol del pareggio che ha mandato le due squadre all'intervallo. Un messaggio per Igor Tudor in vista del Mondiale per club quello lanciato da Adzic che dopo il primo sigillo con la nazionale maggiore vuole mettersi in mostra anche con la Juventus dei grandi. Quale occasione migliore della super competizione che tra pochi giorni prenderà il via negli Stati Uniti.

