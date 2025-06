Vlahovic ora incontra Comolli: la Juve ragiona così dopo la pietra di Giuntoli

TORINO - Il pensiero di Damien Comolli è scevro di pregiudizi. Nella testa del dirigente francese c’è spazio per gigabyte di dati, non per gli apriorismi. Un modo d’intendere che strizza l’occhio alle porte aperte, al limite socchiuse. Non a quelle sbattute in faccia. E il discorso vale anche per uno dei dossier più delicati in questo momento sulla scrivania alla Continassa: quello relativo a Dusan Vlahovic. I dubbi sulla sua permanenza alla Juventus, beninteso, sono destinati a rimanere. Ma, ora che l’ex presidente del Tolosa si è ufficialmente insediato, a Torino non avranno cittadinanza quelle premesse che, fino a pochi giorni fa, potevano sembrare scontate. “Alla luce dell’imminente addio di Vlahovic, l’attacco della Juventus…”. Ecco, no.