La Juve ricevuta da Trump alla Casa Bianca: Elkann, Tudor, Locatelli e compagni nello Studio Ovale

Trump: "Se non ami l'America, non ti vogliamo"

Ma non è finita qui, dopo aver chiesto se è stato fatto il tutto esaurito nello stadio che ospiterà il match d'esordio della Juve, attesa alle ore 3 am italiane presso l'Audi Field di Washington, Trump ha stretto la mano agli statunitensi Weston McKennie e Timothy Weah, per poi domandare ai vertici bianconeri se ci fossero state donne in squadra. Infine, rivolgendosi ai giocatori ha dichiarato: "La gente arriva, ma deve farlo legalmente. Come alcuni di questi ragazzi dietro di me. Devono venire legalmente. Se vengono legalmente, li vogliamo. Devono dire di amare l'America, di amare il nostro Paese. E se non possono dirlo, non li vogliamo".