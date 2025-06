“Chi non salta è un gobbo juventino”: Alonso si ‘unisce’ al coro, gaffe social

Gaffe social per Fernando Alonso , il due volte campione del mondo di Formula 1 , oggi al volante dell’Aston Martin. Il pilota spagnolo è finito al centro di un piccolo caso virale dopo aver pubblicato una storia su Instagram con una colonna sonora decisamente inaspettata. Nel video, che mostrava una tranquilla scena su una pista di kart, Alonso ha infatti selezionato, con ogni probabilità in modo del tutto involontario, una versione modificata della celebre hit italiana 'Sarà perché ti amo' dei Ricchi e Poveri.

La gaffe di Alonso

Invece della versione originale del noto brano pop degli anni '80, l'audio scelto dal pilota conteneva il coro da stadio che da anni viene intonato nelle curve italiane, in particolare per prendere di mira i tifosi della Juventus. Le parole, ben diverse dai versi romantici della canzone, recitano: "Che confusione, sarà perché tifiamo. È un’emozione, che sale piano piano, stringimi forte e stammi più vicino e chi non salta è un gobbo juventino". Un remix fuori luogo per un contenuto privo di riferimenti sportivi o polemici.