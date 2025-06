David ko, ansia Juve: gol e infortunio, Canada eliminato. Cos’è successo

Juve-David, la situazione

In attesa di risolvere la grana Vlahovic, l’obiettivo di Damien Comolli è chiudere quanto prima per l’ormai ex Lille: anche per quello, oltre che per restare vicino alla squadra prima del Real, il dg bianconero ha deciso di non tornare a Torino e di rimanere a Orlando. L’ok del giocatore c’è, così come l’accordo sull’ingaggio. Pronti 6 milioni di euro e un paio di bonus, mentre per il bonus alla firma ci sono tutte le condizioni per venirsi incontro. C’è quest’ultimo, tra i nodi ancora da scogliere, ma solo perché si è partiti da una richiesta di addirittura 15 milioni: un’enormità, a prescindere dalla mancanza di un cartellino da pagare. Ora la Vecchia Signora spera di ricevere buone notizie dall'infermeria per cercare di accelerare nella trattativa.