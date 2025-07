Weah, spunta l'ipotesi Marsiglia: "Trattative avviate", l'esterno valuta la proposta

Weah, possibile ritorno in Ligue 1?

Il Marsiglia ha intensificato i contatti con la Juventus per assicurarsi le prestazioni di Timothy Weah. L’esterno statunitense, classe 2000, è nel mirino del club francese da diversi giorni e il progetto tecnico dell’OM è già stato sottoposto al giocatore, che sta valutando seriamente la proposta. Con 44 presenze e 6 gol nella sua prima stagione in bianconero, ha attirato l’attenzione di diversi club europei, e il Marsiglia sembra voler accelerare per chiudere l’operazione. Il contratto di Weah con la Juventus ha scadenza nel 2028, motivo per cui il club torinese non intende lasciarlo partire a cuor leggero. La richiesta si aggira attorno ai 15 milioni di euro, cifra ritenuta congrua per liberarlo dal vincolo triennale. La formula del trasferimento resta da stabilire: prestito con opzione di riscatto o un trasferimento a titolo definitivo, come riportato da L'Equipe.