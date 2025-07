Pepe e la finale Juve-Barça: “Ho visto Dani Alves e lì ho capito”. E su Conte…

Pepe e la finale di Champions contro il Barcellona

"La sera prima della finale di Champions League cercavo di scherzare con tutti, di stemperare un po' la tensione ma non c'era verso. Quel giorno abbiamo fatto la rifinitura e c'era tanta tensione. Usciti dal campo abbiamo incrociato il Barcellona. Lì ho capito che loro la stavano vivendo in maniera diversa. C'era Dani Alves che scendeva le scale mobili appeso, tipo volando. Poi vedo Messi e Iniesta scherzare tra di loro. La vivevano in maniera opposta a noi, proprio per cultura calcistica" - ha raccontato Pepe a Cronache di Spogliatoio.

L'ex bianconero ha poi ripercorso il periodo a Torino, elogiando Conte: "Io ho vissuto forse il punto più basso della Juve con il settimo posto e poi il punto più alto con la finale di Champions. Conte mi ha cambiato la carriera, io ero un buon giocatore in una squadra di campioni, ma lui mi ha fatto rendere come nessuno. Quando mi parlate di Conte sfondate una porta aperta, anche se caratterialmente siamo agli opposti. Io parlo sempre, lui invece vuole grande serietà. Mi ha soprannominato "chiacchiera". Spesso mi diceva: "Oh non rompere le palle, scherza quando vuoi, ma in campo mi devi dare tutto". E io per lui lo facevo. Prima delle partite devo parlare, scaricare la tensione. Quindi mi mettevo sempre con Pirlo e Buffon. Conte mi ripeteva sempre: "Loro sono campioni, accendono l'interruttore ed entrano in campo. Tu non lo sei, ricordatelo". Io ero tipo: "Grazie mister, non c'era bisogno che me lo ricordassi". Aveva ragione: quello che ho visto fare a certi calciatori era incredibile".