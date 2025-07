Il mediano nato centravanti: chi è André, muscoli e corsa per il centrocampo Juve

La Juventus vuole costruire una squadra sempre più competitiva in vista della prossima stagione, e tra i reparti sotto osservazione, c’è anche quello di centrocampo. Comolli è al lavoro in queste settimane per consegnare a Tudor diversi innesti per alzare la qualità e rendere il gruppo più competitivo, per questo i bianconeri avrebbero individuato in André , attualmente in forza al Wolverhampton , uno dei profili da tenere sotto osservazione. Il centrocampista brasiliano classe 2001 sarebbe dunque sulla lista Juve, anche se una eventuale trattativa potrebbe dipendere da un’uscita a centrocampo, necessaria per liberare spazio sia in rosa che a livello economico, con Douglas Luiz tra i maggiori indiziati.

Chi è André: dalle giovanili del Fluminense alla Premier League

Nato il 16 luglio 2001 a Ibiritaia, una piccola cittadina nello stato di Bahia, André ha avuto un percorso calcistico tutt'altro che convenzionale. Inizia la sua avventura nel mondo del calcio da attaccante nelle giovanili del Bahia, dove si fa notare per il suo fiuto del gol. Tuttavia, il suo destino cambia radicalmente quando approda al Fluminense all’età di 15 anni: la forte concorrenza in attacco porta i tecnici del club carioca ad arretrarlo a centrocampo, una scelta che si rivelerà decisiva per la sua carriera. In quella nuova posizione, André ha saputo reinventarsi completamente, affinando le sue doti tattiche e mettendo in mostra una maturità sorprendente per la sua età. Oggi è considerato uno dei centrocampisti più promettenti del panorama sudamericano.

Un talento cresciuto tra sacrifici e determinazione

La storia personale di André è segnata da ostacoli e sacrifici. Cresciuto in una delle aree più povere del Brasile, dove la criminalità spesso rappresenta l’unica via di fuga da una vita di privazioni, ha scelto di seguire la passione per il calcio. “Ho avuto la fortuna di avere una famiglia e amici che mi hanno sempre indicato la strada giusta”, ha raccontato in una recente intervista. Il giovane centrocampista non ha mai dimenticato le sue origini e continua a essere un punto di riferimento per i ragazzi del suo quartiere, dimostrando che con la determinazione è possibile emergere. L’umiltà che lo caratterizza fuori dal campo si riflette anche nel suo stile di gioco, sempre generoso e al servizio della squadra.