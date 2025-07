Rongier, per la Juve è Marsiglia connection: Weah sul piatto ma c'è anche altro. E Douglas Luiz...

Valentin Rongier : segnatevi il nome. È l’ultimo nome circolato tra gli addetti ai lavori e in orbita Juve . Il centrocampista francese, di proprietà del Marsiglia - con cui i bianconeri stanno parlando ancora oggi di Weah e Balerdi - è una delle opzioni sul tavolo di Damien Comolli e (presto) di François Modesto . Insomma: la lingua è quella giusta. E pure l’opportunità, soprattutto nel caso in cui dovesse incastrarsi con la cessione dell’esterno americano. Comunque, si vedrà.

Juve, c'è chi parte e chi arriva

Nel frattempo, i bianconeri sono impegnati anche sulle uscite e tra gli indiziati principali c’è inevitabilmente Douglas Luiz. Nelle ultime ore si è rifatto sotto il West Ham: il club inglese è tra le soluzioni preferite dal brasiliano, che non ha ancora aperto alla possibilità di andare in Arabia Saudita, con l’Al Nassr che aspetta soltanto di affondare il colpo. Restano sullo sfondo Ndidi - ha una clausola rescissoria da 10,5 milioni di euro - e pure Bissouma del Tottenham, proposto in zona Continassa a più riprese: il mediano ha un contratto in scadenza nel 2026 ed è l’elemento che più attrae il board juventino.

Dall’Inghilterra potrebbe arrivare inoltre André, cresciuto al Fluminense e passato al Wolverhampton appena un’estate fa. La richiesta dei Wolves è alta: tra i 30 e i 35 milioni di euro, e qui Comolli è chiamato a una scelta, anche per evitare di occupare praticamente subito i due slot da extracomunitari disponibili (il primo è stato preso da Jonathan David, canadese). Nei prossimi giorni, e dopo un po’ di priorità da smaltire, le idee sul reparto di mezzo potranno essere finalmente più chiare.

