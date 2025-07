Amir Baba Hay, un fantasista per la Juve: l’idolo Neymar e il passato al Toro 

Guardare al futuro per non restare ancorati al passato: è questa la linea guida della Juventus . Negli ultimi anni, il club ha puntato con decisione sul ringiovanimento della rosa, arrivando nella scorsa stagione ad avere la seconda squadra più giovane della Serie A, dietro solo al Parma. I trofei non sono arrivati, ma la valorizzazione del talento è stata perseguita con coerenza. Yildiz ne è il simbolo : il turco è ormai il leader tecnico dell’undici di Tudor. Il suo percorso rappresenta al meglio il lavoro svolto dal settore giovanile, tra Primavera e Next Gen. E ora i bianconeri sperano di individuare altre stelle: l’ultimo nome finito sul taccuino della dirigenza è quello di Amir Baba Hay, ala marocchina classe 2009 , pronto ad abbracciare l'U17 di Madama, in arrivo dal Chisola dove ha vinto il campionato regionale U16.

Amir Baba Hay, un dribblomane alla Juve

Nel calcio di oggi avere giocatori capaci di saltare l'uomo fa la differenza. Lo ha dimostrato il Psg che in rosa ne ha tanti per ogni ruolo. I calciatori imprevedibili e capaci di decidere le partite fanno sempre gola a tutti. La Juve con le giovanili sta cercando di impostare un modello di lavoro per valorizzare il talento, senza troppe pressioni. Accompagnarlo nella crescita per poi formarlo per la Next Gen e in seguito, se arrivano le risposte necessarie, anche per la prima squadra. Amir Baba Hay ricorda un mix tra Elimoghale, tra i maggiori prospetti del club, e Corigliano. Ama partire largo sulla fascia per poi accentrarsi e servire i compagni o andare al tiro.

Neymar come riferimento

Il suo riferimento è chiaro, sia per come gioca sia per la sua esultanza con lingua di fuori e mani vicino la testa, come a imitare una sorta di "marameo" italiano. Di chi parliamo? Di Neymar. Amir Baba Hay in campo cerca di imitare le sue giocate e anche nei social l'amore per il brasiliano è palese. Infatti nella sua bio Instagram compare proprio il tag all'ex stella di Barcellona e Psg. Grande precisazione, non è un paragone, ma solo un suo idolo. Il 2009 è ancora giovanissimo e ha tutto il tempo di sbagliare. Intanto, dopo sei anni anche nella scuola del Torino, ora la Juve è pronto a formarlo.